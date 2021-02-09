В Республике Коми подведены итоги конкурса моделирования и конструирования «Российская военная техника»

В Сыктывкаре состоялась рабочая встреча представителей пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми с главным редактором детского журнала «Радуга» Ниной Новиковой.

В ходе встречи были подведены итоги конкурса моделирования и конструирования «Российская военная техника», посвященного пятилетию со Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

В творческом конкурсе приняли участие 117 воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Республики Коми в возрасте от 5 до 15 лет. Наибольший интерес у ребят вызвали номинации «Техника в годы Великой Отечественной войны» и «Техника будущего».

Жюри было непросто выбрать победителей и призеров конкурса, ведь каждая работа отличалась оригинальностью, творческим подходом и высоким качеством технического и художественного уровня исполнения. Однако, коллегиальным решением были определены победители конкурса, имена которых будут объявлены 23 февраля.

В завершение встречи представители Росгвардии и редакция журнала поблагодарили друг друга за совместную работу и договорились о дальнейшем создании подобных проектов.