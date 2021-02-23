В Республике Коми объявлены победители конкурса моделирования и конструирования «Российская военная техника»

В рамках празднования пятилетия со Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми и детский журнал «Радуга» организовали конкурс моделирования и конструирования «Российская военная техника».

В творческом конкурсе приняли участие более ста воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Республики Коми в возрасте от 5 до 15 лет. Каждая работа отличалась оригинальностью, творческим подходом и высоким качеством технического и художественного уровня исполнения. Ребята смастерили различные виды военной техники с использованием природных материалов, акриловых красок, пластилина, бумаги, текстиля, конструктора и 3D-ручки. Кроме того, на суд жюри были представлены макеты сражений Великой Отечественной войны.

Номинация «Современная техника Росгвардии»:

1 место – Григорий Исаков, 12 лет, «Снайперская винтовка» (МАУДО «Центр детского творчества»);

2 место – Богдан Илюшенко, 12 лет, «Вертолет К-50» (МАУДО «Центр детского творчества»);

3 место – Кирилл Лосев, 9 лет «Десантный корабль» (МАУДО «Центр детского творчества»).

Номинация «Техника в годы Великой Отечественной войны»:

1 место – Арина Кузнецова, 9 лет, «Боевая машина» (МАОУ «СОШ № 26» г. Сыктывкара);

2 место – Богдан Пидгурский, 10 лет, БМ-13 «Катюша» (МАОУ «СОШ № 12» г. Сыктывкара);

3 место – Максим Шахов (10 лет), Арсений Полин (10 лет), «Юный эколог» (МУ ДО «ЦДОД «Вдохновение»);

3 место – Карина Панюкова, 9 лет, «Мой чудесный танк» (МАОУ «СОШ №38» г. Сыктывкара).

Номинация «Техника будущего»:

1 место – Матвей Чудов, 10 лет, «Военный планетоход» (МАУДО «Центр детского творчества»).

Номинация «Всей семьей»:

1 место – Артем Александров (10 лет), Данил Кызьюров (10 лет), Артемий Морохин (11 лет), «Военная база» (МАУДО «Центр детского творчества»);

2 место – Вероника Изъюрова (14 лет), Эвелина Каракчиева (14 лет), Евгения Лапшина (14 лет), Ксения Носкова (14 лет), Софья Торлопова (14 лет), Марина Ширяева (14 лет), Мария Экрот (14 лет), «80-летие битвы под Москвой» (МАОУ «СОШ №18» г. Сыктывкара).

За стремление к победе жюри был отмечен Александр Егоров, 15 лет (МАОУ «СОШ № 38» г. Сыктывкара).

Также благодарим педагогов и руководителей:

— Наталью Сергеевну Костину, Веру Николаевну Корычеву, Ольгу Владимировну Мальцеву (МАДОУ «Детский сад № 45» г. Сыктывкара);

— Александра Васильевича Худяева (ЦДОД «Успех» г. Сыктывкар);

— Светлану Александровну Табаеву (МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара);

— Татьяну Викторовну Потапову (МАОУ «СОШ № 12» г. Сыктывкара);

— Ирину Владимировну Ракину, Анну Владимировну Шебыреву (МУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Вдохновение»);

— Вадима Ивановича Шулепова, Светлану Николаевну Шулепову, Татьяну Александровну Малафеевскую, Галину Николаевну Лютую, Наталью Николаевну Шуктомову (МАУДО «Центр детского творчества»);

— Татьяну Александровну Терентьеву (Красноборская библиотека – филиал № 8 МБУК » Ижемская МБС»);

— Любовь Леонидовну Рочеву (МБОУ «Красноборская СОШ»).

Поздравляем победителей и призеров конкурса! Желаем вам дальнейших творческих успехов и достижений. О месте и времени проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно.