Студентка УГТУ представила добровольческий проект по работе с бездомными животными лично Главе Коми

Изменение федерального закона – дело не одного дня и месяца, порой на это уходят годы. Но принимать конкретные решения по бездомным собакам нужно было еще вчера. Решить проблему в той же Ухте планируют за счет муниципальной и республиканской поддержки собачьих приютов. Недавно студентка Ухтинского университета Дарья Гарш представила добровольческий проект по работе с бездомными животными лично главе республики и получила поддержку.