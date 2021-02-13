Сотрудники воркутинского ОМОН приняли участие в военно-патриотической игре «Кадеты Отечества»

Во Дворце творчества детей и молодежи г. Воркута стартовала военно-патриотическая игра «Кадеты Отечества» в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания. В мероприятии приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений.

После торжественного открытия игры в ходе военизированной эстафеты ребята продемонстрировали свои навыки в неполной разборке-сборке автомата Калашникова, в меткости стрельбы и в преодолении полосы препятствий. Кроме того, кадеты приняли участие в смотре строевой подготовки, где команды показали различные строевые упражнения, определенные общевойсковым строевым уставом.

Жюри оценивало работу команд на каждом этапе, и по результатам военно-патриотической игры были определены победители.

В состав жюри вошел заместитель командира отряда по работе с личным составом ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми подполковник полиции Александр Смирнов. «Основной целью проведения эстафеты является формирование у кадетов сознательного и ответственного отношения к вопросам воинской службы. Желаю вам гордо нести почетное звание кадета, успешной учебы, твердости духа и стремления в овладении знаниями. Уверен, что из вас в будущем вырастут достойные защитники Родины», — отметил сотрудник ОМОН.