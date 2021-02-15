Сотрудник вневедомственной охраны по Прилузскому району присоединился к акции «Дарите книги с любовью»

В рамках Международного дня книгодарения, который ежегодно отмечается 14 февраля, сотрудник вневедомственной охраны по Прилузскому району старший лейтенант полиции Андрей Рубцов принял участие в пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Офицер передал свои книги в Центральную детскую библиотеку села Объячево.

«Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. Книга — это целый мир, удивительный и волшебный. Благодаря книге юный читатель учится различать добро и зло, анализировать хорошие и плохие поступки. На примере любимых персонажей дети могут научиться ценить дружбу, быть вежливыми и отзывчивыми, оказывать помощь тому, кто в ней нуждается. В каждой книге заложен глубокий смысл, который влияет на воспитание подрастающих читателей», — отметил росгвардеец.