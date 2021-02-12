Презентация сайта о 100-летии Республики Коми

В Коми запустили сайт 100-летия республики.

11 февраля состоялась презентация сайта о 100-летии региона. С работой и возможностями нового информационного ресурса ознакомился Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Сайт 100-летия республики содержит календарь событий, который включает в себя все памятные и праздничные мероприятия, посвящённые вековому юбилею региона как в республике, так и за её пределами. Дизайн портала оформлен с использованием официального брендбука 100-летия, который был утверждён в начале этого года. Кроме календаря событий на сайте размещено поздравление Главы Республики Коми Владимира Уйба и представлены интересные факты о регионе.

https://rkomi.ru/news/551