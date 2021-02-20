Председатель Коми регионального отделения Союза Женщин России в Республике Коми Галина Лапшина поздравила военнослужащих Росгвардии с Днем защитника Отечества

Председатель Коми регионального отделения Союза Женщин России в

Республике Коми Галина Лапшина с коллегами посетила Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии России.

В преддверии Дня защитника Отечества Галина Анисимовна поздравила

военнослужащих по призыву с наступающим праздником и вручила им подарки.

Традиция к 23 февраля собирать посылки юношам, проходящим службу в армии, продолжается вот уже более десяти лет. Ежегодно отделение Союза Женщин России в регионе собирает «материнские

посылки» солдатам, которые проходят службу в разных регионах России. Эта добрая традиция является для военнослужащих радостным и приятным напоминанием о близких друзьях и родном крае.

«В этом году география акции будет расширена и посылки получат не только военнослужащие воинской части в Сыктывкаре, но и солдаты из Коми, проходящие службу в других гарнизонах. Выражаю благодарность командованию воинской части за активное участие в благом деле», — отметила Галина Лапшина.