Поправки в региональный закон «О регулировании лесных отношений» решили проблему заготовки дров

Поправки в региональный закон «О регулировании лесных отношений», который депутаты Госсовета приняли на днях, решили проблему заготовки дров. Как нашему телеканалу рассказала глава сельского поселения Трусово Елена Дуркина, в конце 2020 -го многие жители не смогли запастись дровами на зиму. Прошлой осенью в республиканское законодательство внесли изменения, согласно которых на жилой дом дается один билет на заготовку дров. И не важно, сколько собственников в этом доме. Между тем в Усть-Цилемском, и других районах Коми, достаточно много домов, в которых два, а то и 3 хозяина.