ОНФ создает координационный совет по развитию общественного транспорта

Народный фронт создаст координационный совет по развитию общественного транспорта с участием первого заместителя министра транспорта РФ Андрея Костюка и других заинтересованных ведомств, который будет контролировать процесс проводимой модернизации.

Целью координационного совета будет формирование на площадке ОНФ обратной связи между властью и гражданами в регионах, где планируются или реализуются планы комплексной модернизации системы общественного транспорта, обобщение данного опыта.

Комплексный подход при модернизации общественного транспорта должен привести к ликвидации теневого коррупционного рынка, сокращению вредных выбросов, повышению качества жизни и безопасности граждан, обновлению инфраструктуры, 80% которой в настоящее время изношено, и стать одним из драйверов экономического развития.

С 2020 г. благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началось обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта в городских агломерациях. В прошлом году в 14 агломераций, прошедших конкурсный отбор, было поставлено 654 транспортных средства – 547 автобусов, 64 троллейбуса и 43 трамвая. Объем средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета, составил 5,8 млрд руб.