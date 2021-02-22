ОНФ предложили включить в реализацию Стратегии социально-экономического развития Коми

ОНФ предложили включить в качестве субъекта общественного участия в реализацию принятой в регионе «Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года». Об этом заявил эксперт Общественной палаты Республики Коми и ГБУ Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина, кандидат философских наук, политолог, государственный советник Республики Коми Владимир Теребихин.

Помимо Народного фронта он предложил включить в реализацию Стратегии Общественную палату Республики Коми, общественные советы органов государственной власти, муниципальные общественные советы, ТОСы, институты медийного сообщества, научное и экспертное сообщество.

Эксперт отметил, что одним из содержательных и структурных недостатков Стратегии является отсутствие в ней системы общественного участия, общественного управления Стратегией.

«Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 N 185. По содержанию стратегии, основными институтами ее реализации являются только Правительство Республики Коми и органы исполнительной власти, отметил эксперт.

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