МыВместе: Активисты ОНФ в Коми помогли СИЗами и канцтоварами амбулатории поселка Верхняя Максаковка

Участники всероссийской акции #МыВместе в Коми продолжают оказывать помощь медикам сел и поселков. Активисты Общероссийского народного фронта в республике Коми откликнулись на просьбу сотрудников амбулатории поселка городского типа Верхняя Максаковка и передали учреждению свыше 3 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также партию канцелярских товаров – бумагу для принтеров, ручки и карандаши.

Общественники пояснили, несмотря на то что учреждение исправно снабжается всем необходимым, такие расходные материалы, как СИЗы и канцелярские принадлежности, очень быстро используются. Дело еще в том, что в поселке есть маневренный жилой фонд для временного проживания людей, много многодетных семей. Поток обращений в амбулаторию – немалый, тем более в период пандемии новой коронавирусной инфекции и сезонным эпидемиологическим подъемом ОРВИ.

Сотрудники амбулатории выразили искреннюю благодарность Народному фронту в Коми за поддержку.

«Радует то, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Республике Коми улучшается, новых случаев все меньше, а выздоровевших людей все больше. Но пандемия еще не побеждена и нужно быть начеку. Поэтому акция взаимопомощи #МыВместе продолжается. Продолжаем оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В настоящий момент сосредоточены на поддержке СИЗами сельских и поселковых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, а также волонтеров. Эту работу будем продолжать», – прокомментировала участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Общественники напомнили, что в рамках акции взаимопомощи СИЗы переданы в десятки сельских ФАПов и амбулаторий в республике. А всего в лечебные учреждения во всех городах и районах Коми участники акции взаимопомощи #МыВместе передали десятки тысяч средств индивидуальной защиты – маски, защитные костюмы и экраны, перчатки, антисептики.