МыВместе: Активисты ОНФ в Коми передали 18 тысяч СИЗов для соцработников и более 150 книг нуждающимся Сыктывкара

Участники всероссийской акции #МыВместе — активисты ОНФ в Коми — передали свыше 18 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ) в министерство труда, занятости и социальной защиты республики. СИЗы отправят в организации социального обслуживания населения в городах и районах региона для обеспечения работников социальной службы во время помощи пожилым людям. В ходе акции взаимопомощи общественники также передали полные собрания сочинений Пушкина, Чехова, Некрасова и различные энциклопедии в Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара для пользования посетителями учреждения.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Валерий Коротин искренне поблагодарил общественников за оказанную поддержку. Он отметил, что средствами защиты государство сейчас обеспечивает сотрудников, но СИЗы быстро используются, и они постоянно нужны под рукой, поэтому лишней эта помощь не будет.

Активисты ОНФ отметили, что сотрудники социальной службы оказывают помощь пожилым гражданам и нуждающимся во всех муниципалитетах республики. В период пандемии коронавирусной инфекции к ним присоединились общественники и неравнодушные граждане — участники акции взаимопомощи #МыВместе.

«В настоящий момент участники акции #МыВместе акцентируют внимание на помощи средствами индивидуальной защиты именно работникам соцслужбы и волонтерам, которые напрямую контактируют с пожилыми людьми при оказании им поддержки. Волонтеры по заявкам граждан покупают продукты и лекарственные средства гражданам, оказывают другую посильную помощь. Пандемия сейчас идет на спад, но все же она продолжается. Поэтому будем продолжать и акцию взаимопомощи», — прокомментировала участник акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

В рамках акции #МыВместе помощь оказывается и медикам. Ранее активисты ОНФ в Коми и волонтеры-медики передали в больницы городов и районов республики, в том числе в сельские ФАПы, десятки тысяч средств индивидуальной защиты.

«Акция #МыВместе — широкая. К ней присоединились не только конкретные граждане, но и организации. В больницы общественники ранее передали газеты и журналы, бесплатно предоставленные СМИ региона, продукты питания для медиков. А сейчас активисты ОНФ в Коми предоставили книжные издания из своих личных коллекций и передали их для пользования нуждающимся гражданам», — пояснила участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Общественники сообщили, что передали в Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара свыше 150 экземпляров книг, среди которых полные собрания сочинений классиков русской литературы — Пушкина, Чехова, Некрасова. В центр приходят взрослые и дети за поддержкой, в которой люди особенно нуждаются в период пандемии и ограничительных мер. Там для них созданы условия, в том числе, для отдыха. Хорошие книжные издания станут дополнительным подспорьем для душевного отдыха граждан. Сотрудники социального учреждения искренне поблагодарили активистов ОНФ в Коми за поддержку.