Исследование ОНФ: 92% респондентов ЗА присутствие социальной рекламы в интернете

Народный фронт провел опрос среди партнерских некоммерческих организаций и подписчиков об их отношении к соцрекламе и возможностям развития в этом направлении. Было опрошено более тысячи респондентов из 66 регионов страны.

Оказалось, что 43% опрошенных за последний год не встречали соцрекламу, а большинство не может даже вспомнить ее современные и яркие примеры. Между тем соцреклама может стать перспективной зоной роста и возможностей, подчеркивают эксперты ОНФ.

ОНФ НКО провел опрос среди партнерских некоммерческих организаций и подписчиков сообществ Народного фронта, чтобы получить обратную связь об эффективности социальной рекламы и выработке консолидированного мнения организации о важности ее присутствия на интернет-ресурсах.

Участие в опросе приняли более тысячи человек из 66 регионов страны. 92% опрошенных высказались за присутствие социальной рекламы в интернете. Наиболее удачным форматом для этого они назвали видеоролики и иллюстрации (фотографии).

Согласно результатам опроса, в топ-5 наиболее важных тем для освещения вошли профилактика детских заболеваний, алкоголизма и наркомании, бережное отношение к экологии, а также безопасность на дорогах и противодействие коррупции. При этом за последний год социальную рекламу не встречали нигде 43% опрошенных.

В настоящее время в Госдуму внесен законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете.