Информационная программа «Новости» от 18.02.2021.

00:00 Выпуск

01:03 В Республике Коми выявлен очаг африканской чумы свиней.

03:23 Мобильная бригада врачей ЦГБ побывала в отдаленных сёлах Интинского Округа.

11:46 В Республике Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 1 марта 2021 года.

12:49 Республика Коми активно готовится к празднованию грандиозного юбилея.

16:27 Погода не радует, холода не торопятся покидать Интинский Округ.

18:05 В Инте люди жалуются на рост численности безнадзорных животных.

22:22 Как из подручных средств создать настоящие произведения искусства.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на наш канал:

https://www.youtube.com/channel/UCtBcY-yAStM8QOZzn4gcNiA