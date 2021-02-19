Информационная программа «Новости» от 18.02.2021.
00:00 Выпуск
01:03 В Республике Коми выявлен очаг африканской чумы свиней.
03:23 Мобильная бригада врачей ЦГБ побывала в отдаленных сёлах Интинского Округа.
11:46 В Республике Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 1 марта 2021 года.
12:49 Республика Коми активно готовится к празднованию грандиозного юбилея.
16:27 Погода не радует, холода не торопятся покидать Интинский Округ.
18:05 В Инте люди жалуются на рост численности безнадзорных животных.
22:22 Как из подручных средств создать настоящие произведения искусства.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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