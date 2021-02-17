Информационная программа «Новости» от 16.02.2021.
00:00 Выпуск
00:58 В Интинские села начался завоз угля.
04:31 Интинцы выразили признательность воинам-интернационалистам.
07:14 В Инте продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса.
17:46 В Инте проходит череда праздничных мероприятий, посвященных приближающемуся Дню защитника Отечества.
19:16 Творческая встреча с Николаем Кимом.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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