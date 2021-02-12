Информационная программа «Новости» от 11.02.2021.

00:00 Выпуск

01:00 Жителей Интинского Округа волнуют тарифы на услуги ЖКХ, которые увеличатся с 1 июля этого года.

02:52 В Инте продолжаются рейды по соблюдению масочного режима.

04:33 Правительство повысило НДФЛ с привычных 13-ти до 15 процентов.

06:07 10 февраля около 300 интинских 9-ти классников прошли собеседование по русскому языку.

12:54 Интинские школьники и студенты, с активной жизненной позицией могут проявить свои творческие способности и принять участие в социальном конкурсе «Мы против террора».

14:58 В центральной библиотеке прошёл цикл увлекательных мероприятий, посвященных вселенной Гарри Поттера.

21:26 Сетевой Гипермаркет низких цен «Светофор» стремительно завоевывает популярность среди интинцев.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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