Глава Коми Владимир Уйба поздравил офицеров с наступающим Днем защитника Отечества

Торжественная встреча с командирами воинских частей и руководителями органов военного управления, дислоцированных на территории региона, состоялась в Сыктывкаре. Владимир Уйба отметил важнейшую роль вооруженных сил в жизни страны – защиту государства и обеспечение военной безопасности России. Глава региона подчеркнул, что правительство всегда готово оказывать поддержку Военному комиссариату и воинским частям, находящимся на территории республики.