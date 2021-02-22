Эксперта ОНФ в Коми Елену Помаскину наградили за развитие добровольчества

Ресурсный центр добровольчества Республики Коми наградил эксперта Общероссийского народного фронта в Коми, волонтера-медика Елену Помаскину благодарственной плакеткой и сувенирами за бескорыстный труд и личный вклад в развитие добровольческой деятельности на территории региона.

Помаскина является представителем объединенного штаба акции взаимопомощи #МыВместе в Коми. Она и активисты ОНФ передали десятки тысяч средств индивидуальной защиты медикам региона, сотни наборов сладостей для детей медработников и сотни продуктовых наборов малоимущим.

«Для меня, как медработника, участие в волонтерской деятельности и помощи людям – это естественная составляющая моей жизни. Нас, участников акции #МыВместе и волонтеров-медиков, в республике много. Мы работаем в каждом городе и районе. Волонтерскую помощь будем продолжать», — отметила Помаскина.