Важная новость для жителей Усть-Цилемского и Ижемского районов. По информации Министерства обороны России, 2 февраля с космодрома «Плесецк» будет запущена ракета-носитель «Союз-2». Для обеспечения безопасности людей предварительно провели предпусковое исследование района. Местных жителей просят соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения потенциально опасных территорий. Отметим — это будет первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" в наступившем 2021 году.