Закрываем сезон рыбалки на НАЛИМА Трудовая рыбалка Часть 4 Мы это сделали !

Мы это сделали ! Несмотря на мороз и толстый лёд продолбил все палки. напоследок даже попалось два язя и один налим. Общий улов получился довольно неплохим. Еду домой уставший, замёрзший, но в прекрасном настроении. Сезон закрыт ! Впереди ждёт другая рыбалка ! Мотобуксировщик Ураган можно заказать здесь : https://vk.com/buks1ru Промокод "Коми Рыбак" даёт 4% скидки на покупку. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!