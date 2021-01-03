Вневедомственная охрана Республики Коми призывает жителей региона обратить внимание на сохранность имущества в период зимних праздников

В длительный период праздничных выходных граждане оставляют свое имущество без специализированной охранной системы и даже без присмотра родственников. Чтобы избежать неприятных случаев, можно воспользоваться услугами охраны Росгвардии.

Вневедомственная охрана – единственное государственное учреждение, оказывающее на договорной основе все виды охранных услуг. Опыт, накопленный более чем за 68 лет успешной деятельности, позволяет обеспечивать высокий уровень имущественной безопасности граждан, предприятий, организаций любых форм собственности. Республика доверила вневедомственной охране защиту особо важных объектов – сотрудники защищают учреждения образования и культуры, банки, объекты повышенной опасности и жизнеобеспечения. Свыше 3200 владельцев жилья в Сыктывкаре и в Республике Коми выбрали вневедомственную охрану для защиты своих квартир, домов, дач и гаражей.

Круглосуточно более 43 экипажей вневедомственной охраны заступают на дежурство, автомобили курсируют по всему городу и населенным пунктам региона. Вооруженные сотрудники Росгвардии готовы моментально выехать по сигналу «тревога» и прибыть на место происшествия в кратчайшие сроки.

Поставить под охрану квартиру или дом можно в любое удобное время. Нужно лишь позвонить по телефону: (8-8212) 28-10-06