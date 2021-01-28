Забавное видео в лучших традициях «Ну, погоди!». В столичном местечке Соколовка очевидец снял на камеру смартфона погоню волка за зайцем. Улепетывая от хищника, сообразительный беляк пролез под забором и укрылся на территории аэропорта. Спустя секунды выскочил волк и едва ли не носом уткнулся в забор. Какое-то время серый крутился на месте, ожидая возвращения зайца. Но, видимо, осознав, что сегодня придется без обеда, поспешил обратно в лес.