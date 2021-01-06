С Рождеством Христовым!

Рождество Христово – великий праздник, торжественный день для всех христиан. В этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. Рождественская церковная служба всегда начинается во всех православных храмах в Сочельник, который отмечается 6 января. В полночь Рождества происходит уже всенощная, ближе к утру начинается литургия.

С этим великим праздником жителей и гостей городского округа «Вуктыл» поздравляет отец Роман, настоятель Храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Вуктыла.