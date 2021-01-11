С 21-го года в республике начнется реализация нового направления в сфере культуры — капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств. На эти цели на 3 года выделено 155 миллионов рублей — об этом заявил Глава региона Владимир Уйба. При этом губернатор напомнил о достижениях 2020-го. Например, перед праздниками, в нескольких муниципалитетах открылись модельные библиотеки, современный кинозал социокультурный центр и некоторые другие учреждения.