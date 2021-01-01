Прямая трансляция Грибабас 2021

100 лайков-стример танцует | 150 лайков-стример 10 раз отжимается.

В 01:00 Грибабас уходит со стрима.

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.

🔵 Привет изподвыподверта 99 руб.

🔵 Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)

🔵 Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

🔵 Караоке 130 руб.

🔵 Рассказать историю из жизни 99 руб.

🔵 Песня+танец 250 руб.(песня без мата)

🔵 Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)

🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

🔵 Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

🔵 Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

🔵 Порвать футболку на себе 2000 руб.

🔵 Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

🔵 Джон залпом выпивает 375 гр. майонеза. 1500 руб.

🔵 Вылить на голову Джона 0,5 литра подсолнечного масла 1500 руб.

🔵 Высыпать на голову Джона 3 стакана муки 1500 руб.

🔵 Разбить 10 яиц об голову Джона 1500 руб.

🔵 Грибабас отправляется на такси туда и обратно покататся, разговаривает с водителем, всё записывается на видеокамеру, только звук, камера лежит на заднем сиденье включенная. 5000 руб.

🔵 Джон в памперсе лежит на полу и дрыгает ножками, Грибабас подходит и кормит его из бутылочки молоком. 10000 руб.

🔴 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. Три стакана: один пустой, второй 100 руб, третий 1000 руб. , Грибабас угадывает.

2. Кому короткая спичка, на попу кастрюлю, на руки поварёшку и сито, на грудь тарелку и ходить 5 минут со словами: Я РОБОТ ПОВАР, Я НУЖЕН В КАЖДОЙ СЕМЬЕ..

3. Сценка Грибабас ДОКТОР.

4. Грибабас набирает в рот зубной пасты и сидит так 3 минуты.

5. Грибабас кидает в бутылку носком, всего 5 бутылок, за попадание 100 руб.

6. Клюкер обмазывает лицо Грибабасу шоколадной сгущёнкой.

7. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.

8. Вести стрим 5 минут с высунытым языком.

9. Грибабас засыпает в рот Клюкеру соль, а Клюкер после этого дует на Грибабаса.

10. Зажигаем свечу в честь донатера.

11. Джон выбирает яйцо и бьёт об голову себе(два яйца на выбор одно сырое, одно варённое).

12. Грибабас обмазывает лицо Клюкеру сырным соусом.

13. Джон разукрашивает лицо гуашью.

14. Дегустация нового напитка.

15. Резкая смена погоды в Грибландии на снег с дождём.

16. Скороговорки.

17. Читаем чат с микрофоном для караоке.

18. Дегустация нового продукта.

19. Грибабас читает смешной стих о сегодняшнем дне.

20. Зрителю 300 руб. на телефон.

21. Грибабас угадывает напитки.

22. Зрители заказывают два танца.

23. Стримеры делают что хотят 10 минут.

24. Большая сигна донатеру.

25. Кому короткая спичка, обливается кетчупом.

26. Привет с хлопушкой.

27. Грибабас ищет спрятанную вещь, подсказки ГОРЯЧО, ХОЛОДНО.

28. Шашлычки на огне.

29. Грибабас разукрашивает лицо, как у МАТРЁШКИ.

30. Медленный танец с подушкой, кому короткая спичка.

31. Джон в прищепках.

32. Выпить 3 яйца, кому короткая спичка.

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✔️Почта klyuker@gmail.com

✔️Адрес для посылок, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.25,

а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу

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#клюкер #стрим