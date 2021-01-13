Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми поздравляет журналистов региона с профессиональным праздником

Представители пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми поздравляют корреспондентов региональных средств массовой информации с Днем российской печати.

С момента образования службы журналисты республиканских информационных агентств, телерадиокомпаний, печатных изданий рассказывают о служебных буднях и мужественных поступках военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

За это время наши коллеги «перевоплощались» в военнослужащих и ближе знакомились со спецификой службы росгвардейцев, участвовали в занятиях по строевой подготовке, в утреннем разводе нарядов, заступающих на охрану общественного порядка, выполняли нормативы по сборке и разборке оружия, примеряли на себе форменное обмундирование сапера. Представители СМИ региона принимают активное участие в профилактических мероприятиях, прямых линиях, круглых столах, специальных проектах, организованных территориальным управлением Росгвардии. Кроме этого корреспонденты берут интервью у ветеранов ведомства, которые делятся своими воспоминаниями о годах службы в правоохранительных органах.

«Мы ценим ваш профессионализм, увлечённость и преданность делу, и готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Желаем новых профессиональных успехов и достижений, увеличения аудитории, интересных проектов и хороших новостей», — отметила начальник пресс-службы майор полиции Вера Крючек.