Посещение Медицинского института СГУ имени П. Сорокина

Владимир Уйба посетил Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина.

В День российского студенчества Глава Республики Коми побывал в Медицинском институте Сыктывкарского госуниверситета, пообщался со студентами и преподавателями, ознакомился с работой университетского санатория-профилактория, в котором проводится реабилитация переболевших ковидом.

В Медицинском институте Владимир Уйба осмотрел лаборатории и учебные кабинеты. В мединституте университета обучается более 650 студентов, из них 50 человек – будущие педиатры 1 и 2 курсов обучения.

Сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации около 130 студентов старших курсов Медицинского института работают на должностях среднего медицинского персонала в медицинских организациях, в том числе в «красных зонах». Владимир Уйба поблагодарил ребят за помощь в борьбе с пандемией и поздравил с Днём российского студенчества.

https://rkomi.ru/news/498