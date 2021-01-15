«НОВОСТИ»: 14 января 2021 года

00:00 Выпуск

00:53 Реализация проекта «Народный бюджет».

07:15 В Инте проводятся рейды по соблюдению масочного режима.

09:27 Статистика по коронавирусу.

10:41 Добровольная народная дружина.

13:46 Подготовка к празднику Крещение Господне.

15:48 Старый Новый год.

17:30 Умерла почетный гражданин Инты Н.Д. Пуговкина.

20:04 Умер почетный гражданин Инты Я.И. Плетцер.

23:49 Обращение к населению с просьбой проверить состояние пустующих квартир.

25:04 Интинцам, стоящим в очереди на переселение из районов крайнего севера необходимо пройти перерегистрацию.

26:41 Информация для предпринимателей.

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