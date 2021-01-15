«НОВОСТИ»: 14 января 2021 года
00:00 Выпуск
00:53 Реализация проекта «Народный бюджет».
07:15 В Инте проводятся рейды по соблюдению масочного режима.
09:27 Статистика по коронавирусу.
10:41 Добровольная народная дружина.
13:46 Подготовка к празднику Крещение Господне.
15:48 Старый Новый год.
17:30 Умерла почетный гражданин Инты Н.Д. Пуговкина.
20:04 Умер почетный гражданин Инты Я.И. Плетцер.
23:49 Обращение к населению с просьбой проверить состояние пустующих квартир.
25:04 Интинцам, стоящим в очереди на переселение из районов крайнего севера необходимо пройти перерегистрацию.
26:41 Информация для предпринимателей.
Подписывайтесь на наши социальные сети:
http://5kanal.tv
https://vk.com/5kanaltv