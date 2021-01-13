«НОВОСТИ»: 12 января 2021 года

00:00 Выпуск

01:06 Всероссийская акция «Елка желаний»

06:02 Статистика заболеваемости COVID-19.

07:30 Работники прокуратуры отмечают профессиональный праздник.

09:10 В республике Коми за новогодние праздники зафиксировано 46 пожаров, есть пострадавшие, пять человек погибли.

14:24 Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление.

19:39 Что новое ждет школьников в этом ученом году?

25:24 Советы, как не потерять своего питомца в Новогодние праздники.

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