«НОВОСТИ»: 12 января 2021 года
00:00 Выпуск
01:06 Всероссийская акция «Елка желаний»
06:02 Статистика заболеваемости COVID-19.
07:30 Работники прокуратуры отмечают профессиональный праздник.
09:10 В республике Коми за новогодние праздники зафиксировано 46 пожаров, есть пострадавшие, пять человек погибли.
14:24 Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление.
19:39 Что новое ждет школьников в этом ученом году?
25:24 Советы, как не потерять своего питомца в Новогодние праздники.
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