Некоммерческим организациям необходимо объединиться, чтобы совместно продвигать инвестпроекты.

Взаимодействие различных сфер бизнеса с финансовыми организациями, фондами, органами власти поможет более качественно развивать экономику региона. Сегодня об этом шла речь на встрече общественных представителей агентства стратегических инициатив с первым вице-премьером региона Игорем Булатовым. Напомним, эта структура сформирована правительством России. Туда входят эксперты со всей страны, в том числе из Коми. Главная задача — продвижение проектов в сфере малого бизнеса.