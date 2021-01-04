Начальник Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Алексей Ходоров встретился с журналистом газеты «Республика»

Алексей Георгиевич Ходоров сменил на посту начальника Управления Росгвардии по Республике Коми полковника полиции Анатолия Линько весной 2020 года. Полковник полиции Алексей Ходоров до приезда в северную столицу Коми руководил отрядом СОБР «Росомаха» Управления Росгвардии по Мурманской области.

Офицер поделился с журналистом газеты «Республика» Людмилой Власовой о своем детстве в семье военного моряка, интересной судьбе, опыте руководящей работы и многих других событиях в его жизни. Более двадцати семи лет жизни Алексей Ходоров посвятил службе в специальном отряде быстрого реагирования. «Это своеобразная «скорая помощь» милиции, а теперь уже и полиции», — отметил руководитель.

Полковник полиции Алексей Ходоров имеет Орден «За личное мужество», которое получил не за боевые действия в горячих точках, а за операцию, проведенную в 1994 году в поселках Видяево и Ура-Губа Мурманской области.

Алексей Ходоров поделился, что и в Коми сразу почувствовал себя как дома. «Мне очень понравился компактный и уютный Сыктывкар», — подчеркнул собеседник. Руководитель также рассказал, что он очень увлечен спортом: бегает на лыжах, катается на роликах, на велосипеде объехал едва ли не весь север Европы. Самым главным его увлечением является дайвинг. Под воду спускался не только в южных морях и океанах, но и в Мурманске, где температура воды даже летом не поднимается выше +10 градусов.

Более подробную информацию вы можете узнать в большом интервью в газете «Республика» с полковником полиции Алексеем Ходорвым начальником территориального управления Росгвардии.