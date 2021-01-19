Коми — в числе лидеров по количеству приоритетных проектов в области освоения лесов

Коми — в числе лидеров по количеству проектов, включенных Минпромторгом России в перечень приоритетных в области освоения лесов – об этом заявил Глава Республики Владимир Уйба в своем очередном видеообращении. На территории региона реализуются четыре крупных бизнес-проектов с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей. В будущем это новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Вместе с тем необходимо соблюсти баланс между интересами бизнеса и экологией.