История с ошибочными начислениями платы за ТКО в Койгородке получила продолжение.

Региональный оператор Севера предложил людям реструктуризацию. Напомню, жители 72 домов в январе получили квитанции за вывоз мусора с перерасчетом в сторону увеличения. Как выяснилось, два года подряд региональный оператор неправильно начислял плату, применяя норматив для домов с печным отоплением, а не с централизованным – как было нужно. В итоге сейчас люди оказались должны от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от количества прописанных. Об этой истории «Юрган» рассказывал накануне, и вот сегодня последовала реакция.