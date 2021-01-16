что ГЛУХОЗИМЬЕ, не слышал / ХАРИУС ХОТЕЛ стащить все УДОЧКИ / Зимняя РЫБАЛКА на ХАРИУСА

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Друзья всем привет. по вашим просьбам бы выбрались на зимнюю рыбалку за хариусом. зимняя рыбалка на хариуса это одна из увлекательных и трудовых рыбалок.. хариус это очень сильная рыба. кто ловил хариуса поймет о чем я говорю. в эту рыбалку хариус хотел стащить все удочки. но благодаря стопорам все дочки остались целые. как вы видели монтаж удочки на хариуса довольно простой. на следующей рыбалки покажем удочку для ходовой рыбалки на хариуса. в эту рыбалку хариус в основном ловился на мухи. основные уловистые мухи на хариуса мы всегда показываем в видео. что бы вы знали на что берет хариус именно сейчас. вроде бы сейчас погода наладилась так что постараемся почаще выбираться в тайгу на рыбалку. ну а улов в этот раз получился просто отличный. мы даже не рассчитывали на такой клев. так что приятно вам провести время с нами на рыбалке.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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