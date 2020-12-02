Журналисты Республики Коми получили дипломы лауреатов конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в торжественной обстановке вручили дипломы лауреатов VI всероссийского конкурса ОНФ «Правда и справедливость» журналистам Республики Коми. Победителями конкурса стали 5 представителей СМИ региона.

Это Василий Канев ( ГТРК «Коми Гор) с репортажем «ОНФ решает вопросы, связанные с началом мусорной реформы в Республике».

Анастасия Машкалева (Комсомольская правда в Коми) с материалом «Пусть лучше дом снесут!». Жильцы старых пятиэтажек в центре Сыктывкара считают, что капитальный ремонт зданиям не поможет».

Анастасия Поздеева (Аргументы и факты – Коми) со статьей «Ягодная утопия. Как новый закон может отразиться на грибниках Коми?» о том, как федеральные власти собираются регулировать сбор и переработку дикоросов.

Анатолий Полькин (газета «Трибуна») с материалом «Участь опасного «свидетеля»: он либо сгорит, либо однажды рухнет» о проблемах ветхого жилья.

Владимир Прокушев (интернет-издание «7х7») с материалом «Таблетка от бедности» о госзакупках.

Помимо дипломов активисты ОНФ в Коми вручили лауреатам памятные подарки. Каждый победитель ранее также получил денежную премию.

«Планировалось, что дипломы и подарки лауреатам журналистского конкурса вручат на Медиафоруме ОНФ. Но пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои корректив. Медиафорум не отменен, он просто отложен. А пока победители получили заслуженные подарки на месте, у себя дома», — отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Более 2 тыс. региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ. Лауреатами VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» в итоге стали 437 региональных журналистов из всех регионов России.