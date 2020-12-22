Нашему коллеге журналисту Андрею Стенину сегодня могло бы исполниться 40 лет. Фотокорреспондент из Коми специализировался на съёмке чрезвычайных происшествий и военных конфликтов. Работал в Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии, Турции и других регионах. Он погиб в августе 2014ого, когда находился в командировке на Украине, став четвёртым российским журналистом, убитым в ходе Вооружённого конфликта на востоке Украины. Указом Президента Владимира Путина журналист посмертно награждён орденом Мужества.