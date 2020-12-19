Жизнь в тайге Проверка палок на налима Ромка в деле Часть 1 Хорошее начало 13.12.20

На выходные приехал сын. Он учащийся 4-го курса в техникуме. И мы конечно же сразу выехали на рыбалку с ночёвкой. Ведь Ромка с 8 -и лет уже мой постоянный напарник на охотах и рыбалках. Десятки ночей проведено в избушках в различные времена года. На этот раз проверка палок проходит заметно быстрее. Ведь пешнёй сегодня работает новый член команды, полный сил и энергии. Ну и результат проверки получился неплохой. Новичкам всегда везёт ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!