Заседание Государственного Совета Республики Коми седьмого созыва

Владимир Уйба поблагодарил депутатов Госсовета республики за совместную работу.

Глава Республики Коми Владимир Уйба принял участие в заседании Государственного Совета Республики Коми седьмого созыва, которое состоялось сегодня, 17 декабря. Основной вопрос повестки – принятие бюджета республики на ближайшие три года.

В течение месяца проходило обсуждение госпрограмм, на основе которых формируется республиканский бюджет. Депутатам была представлена подробная информация по каждому направлению.

https://rkomi.ru/news/393