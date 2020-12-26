Всем Привет / встреча сына на вокзале

друзья всем привет. решили с вами поделится немного нашей жизни переживаниями. на данный момент наш сын учится в институте и первый раз приехал на новогодние каникулы. мы его встречали с поезда.светлана купила гелевые шары что бы сыну было приятно. все наши эмоции вы увидели в прямой трансляции. друзья когда ваш ребенок уедет от вас в другой город вы так же будете переживать и ждать встречи. кто то уже это прошел. а кому то предстоит это пройти. берите нашу идею с шарами. ваш ребенок это обязательно оценит. самое главное любовь и внимание родителей.