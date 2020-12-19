Вневедомственная охрана Росгвардии Республики Коми призывает жителей и гостей региона обратить внимание на безопасность своего имущества во время новогодних праздников

Все с нетерпением ждут наступления Нового года и последующих за ним зимних каникул. Некоторые планируют провести время в кругу семьи, выбраться за пределы города, навестить родственников в другом населенном пункте. В связи этим вопрос безопасности жилья встает перед гражданами в период отъезда. Во время отсутствия хозяев их дома и квартиры становятся очень привлекательными для злоумышленников.

Сотрудники вневедомственной охраны имеют опыт в обеспечении охраны имущества граждан. Как показывает практика, наиболее надежным способом защиты имущества является централизованная охрана. Современная аппаратура позволяет за считанные секунды выявить незаконное проникновение на охраняемую территорию, куда незамедлительно выезжает экипированный и вооруженный экипаж полиции

Также Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Коми предлагает подключить услугу «Мобильный телохранитель», которая доступна к использованию на любом мобильном устройстве. При помощи запрограммированной кнопки можно осуществить вызов группы задержания вневедомственной охраны без общения с диспетчером. Росгвардейцы прибудут по указанному адресу за минимальное время и окажут необходимую помощь.