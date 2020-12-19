Владимир Уйба о поддержке семей в Республике Коми
00:15 — о победителях всероссийского конкурса «Семья года» из Коми.
02:00 — о новой федеральной выплате в 5000 рублей.
02:38 — о поддержке семей при рождении детей.
04:10 — о поддержке будущих мам, проживающих в труднодоступных районах Коми.
04:41 — о подготовке к проектированию нового здания Республиканского перинатального центра.
06:51 — о ежемесячных выплатах семьям с невысокими доходами.
06:35 — где узнать о мерах поддержки семей с детьми (о сайте семья.ркоми.рф).
06:59 — в каких муниципалитетах Коми есть очередность детей до 3 лет в детские сады.
07:52 — о выходе на завершающую стадию строительства детского сада в селе Выльгорт.
09:14 — о подписании разрешения на ввод в эксплуатацию школы в селе Дутово.
09:32 – где построили школы в Коми в 2020 году.
10:00 — о Часовской средней общеобразовательной школе.
11:05 — сколько нужно новых школ в Республике Коми, чтобы все школьники учились в первую смену.
12:20 – о планах по строительству школ и детских садов в Коми.