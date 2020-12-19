Владимир Уйба о поддержке семей в Республике Коми

00:15 — о победителях всероссийского конкурса «Семья года» из Коми.

02:00 — о новой федеральной выплате в 5000 рублей.

02:38 — о поддержке семей при рождении детей.

04:10 — о поддержке будущих мам, проживающих в труднодоступных районах Коми.

04:41 — о подготовке к проектированию нового здания Республиканского перинатального центра.

06:51 — о ежемесячных выплатах семьям с невысокими доходами.

06:35 — где узнать о мерах поддержки семей с детьми (о сайте семья.ркоми.рф).

06:59 — в каких муниципалитетах Коми есть очередность детей до 3 лет в детские сады.

07:52 — о выходе на завершающую стадию строительства детского сада в селе Выльгорт.

09:14 — о подписании разрешения на ввод в эксплуатацию школы в селе Дутово.

09:32 – где построили школы в Коми в 2020 году.

10:00 — о Часовской средней общеобразовательной школе.

11:05 — сколько нужно новых школ в Республике Коми, чтобы все школьники учились в первую смену.

12:20 – о планах по строительству школ и детских садов в Коми.