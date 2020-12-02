Вакцинация новым российским препаратом от коронавируса начнётся в Коми 4 декабря

Первым, кому предложат вакцину «Спутник» будут врачи из красной зоны. Об этом сегодня заявил руководитель Минздрава Борис Александров. Первая партия всего 42 дозы. Документы на неё регион получил 27 ноября. Второй этап ждём через 3 недели. Это будет уже 710 доз. Пока приоритет будет только у медиков. Крупные партии ожидаются в регионе лишь в следующем году. Тогда можно будет говорить уже о массовом процессе.

Вопросы здравоохранения, в том числе и борьбу с пандемией, сегодня подробно рассматривали народные избранники. В Госсовете продолжают обсуждение госпрограмм. Сколько миллиардов рублей закладывают власти Коми на медицину в будущие три года?