Вакцина от коронавируса, спецтакси и бесплатные лекарства — эти темы вызывают вопросы у жителей Коми

Об обеспечении препаратами. Этот вопрос был поднят и в ходе прямой линии по теме коронавируса в Общественной приёмной Главы Коми. Вакцина от коронавируса, спецтакси и бесплатные лекарства – эти темы продолжают вызывать вопросы у жителей нашей Республики. Звонков было немало. Но больше всего дозвонившихся волновало обеспечение бесплатными медикаментами больниц в районах. На сегодняшний день не все жители, судя по обращениям, смогли получить необходимые препараты в срок.