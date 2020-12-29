В Сыктывкаре семьи сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в полосе препятствий в предновогоднем походе

В Управлении Росгвардии по Республике Коми состоялся предновогодний поход с прохождением полосы препятствий для семей военнослужащих и сотрудников. Новогодние герои встречали детишек и их родителей в сказочном лесу, где необходимо было пройти через препятствия, чтобы увидеть Дедушку Мороза.

Для детей были подготовлены такие испытания, как канатная дорога, преодоление оврага по бревну, командная ходьба на охотничьих лыжах, спуск по склону на тюбингах.

После преодоления всех препятствий дети вместе с родителями и сказочными героями нашли главную героиню праздника – ель. Вокруг елки ребята исполнили традиционную новогоднюю песню, сводили хоровод и позвали Дедушку Мороза. Дедушка Мороз приехал к ребятам на буране из загадочного леса с подарками.

Все желающие ребятишки рассказали Деду Морозу стихи, спели песни и станцевали, а затем получили новогодние подарки. Всех девчонок и мальчишке волшебник прокатил в своих санях.

Праздничное настроение и положительные эмоции получили семьи в предновогоднем походе.