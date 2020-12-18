В Сыктывкаре росгвардейцы приняли участие в товарищеском матче лазертаг с юнармейцами и кадетами

В подшефной сыктывкарской школе №18 состоялся товарищеский матч игры в лазертаг среди юнармейцев и кадетов. На построении ребят поприветствовали военнослужащий Управления Росгвардии по Республике Коми майор Евгений Ш., сотрудники молодежного центра Сыктывкара Светлана и Андрей Ситар, а также представитель КРОО «Ветераны ВДВ» «Союз десантников» Иван Макейчиков.

После для команд состоялся инструктаж о правилах безопасности и тактике ведения действий в команде, который провел офицер Росгвардии. Майор Евгений Ш. обратил особое внимание, что при обращении с оружием, даже если оно предназначено для игры, необходимо соблюдать и выполнять требования безопасности. Далее росгвардеец в ходе игры подсказывал и помогал ребятам занимать выигрышные позиции, вести игровой бой в условиях «открытой атаки». Звуковые эффекты, светящиеся лазеры и подзаряжающиеся «бойцы» придавали игре азарт, а также погружение в виртуальный мир игровых действий. В первом этапе игры команда с командиром Росгвардии одержала победу.

В итоге соревновательного турнира счет сравнялся, победила дружба. В завершение мероприятия были определены лучшие стрелки, которым были вручены грамоты.