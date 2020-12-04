В СПТ наградили победителей и призеров чемпионата WorldSkills Russia

Сегодня в сыктывкарском политехническом техникуме наградили победителей и призеров шестого Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Волдскилз Раша). Соревнования проходили на площадках 12 образовательных организаций Сыктывкара, Сыктывдинского района, Воркуты и Микуни. В 39 компетенциях свое профмастерство продемонстрировали 259 конкурсантов — студенты техникумов и колледжей, молодые рабочие и школьники от 14 до 16 лет.