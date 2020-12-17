В Республике Коми сотрудники вневедомственной охраны поздравили ветерана службы с 55-летним юбилеем

В свой 55-летний юбилей подполковник милиции в отставке Александр Распутин принимает поздравления от близких и коллег. Начальник отдела вневедомственной охраны по Усть-Вымскому району майор полиции Андрей Манченко поздравил ветерана службы Александра Борисовича с днем рождения. «В этот прекрасный день желаем ярких, запоминающихся моментов в жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия Вам и Вашим близким!», — поздравил руководитель.

Александр Борисович много лет своей жизни посвятил службе. В декабре 1988 года был назначен начальником ПЦО п. Жешарт. Спустя 10 лет вступил в сложную и ответственную должность начальника отделения, а затем и отдела вневедомственной охраны по Усть-Вымскому району. За годы службы Александр Борисович сформировал вокруг себя дружный и работоспособный коллектив.

Александр Борисович воспитал двух дочерей, которые пошли по стопам отца и служат закону. Офицер в отставке свое свободное время посвятил профессиональному делу, связанному с современными системами охранной и пожарной безопасности, а личным хобби неизменно остается охота. Путешествия и активный отдых доставляют подполковнику в отставке много приятных впечатлений.