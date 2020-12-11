В рамках Дня Героя Отечества в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии состоялось открытие памятных стендов кавалеров мужества

В центре подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии прошли мероприятия, посвященные Дню Героя Отечества. Руководитель музея Центра Наталья Федосеева провела экскурсию для военнослужащих по призыву и познакомила их с историей подвига генерала Карбышева Дмитрия Михайловича и продемонстрировала экспозицию его рабочего места, антикварные предметы быта, документы и другие предметы истории прошлых лет. Также росгвардейцы узнали о героическом пути младшего сержанта Александра Пузиновского, удостоенного высокой награды «Герой Российской Федерации». Его имя увековечено у мемориала «Скорбящий воин» на гранитной памятной стеле с барельефами жителей республики, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. В средней общеобразовательной школе №25 установлена мемориальная доска, в музее войсковой части собран архив фотографий и наград Александра.

В завершение памятных мероприятий в клубе воинской части открыли стенды в память о кавалерах Ордена мужества – лейтенанте Григории Мулине и старшем лейтенанте Олеге Карауш.

«Каждый подвиг военнослужащего — это символ беспримерного мужества и отваги», — отметила Наталья Федосеева.