В микрорайоне Сосновая Поляна в Краснозатонском для маломобильных граждан обустроили спуски, о которых просил ОНФ в Коми

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми в ходе рейда дали положительную оценку пешеходным спускам для маломобильных граждан в микрорайоне Сосновая Поляна поселка городского типа Краснозатонский в Сыктывкаре. Ранее в ОНФ пожаловались местные жители, опасавшиеся, что таких спусков не будет. Общественники обратились в администрацию города, и там взяли вопрос на контроль.

В сентябре 2020 г. строители начали ремонт дороги и тротуаров при въезде в Сосновую Поляну в районе улицы 17-я Линия, а также дороги до новой школы в микрорайоне. Жители пожаловались, что уже уложенные бордюры очень высокие, они не позволяют маломобильным гражданам, а также мамам с колясками удобно пользоваться дорожной инфраструктурой. Общественники провели рейд, по итогам которого направили обращение в администрацию Сыктывкара с просьбой проконтролировать создание спусков. Там пообещали учесть все вопросы.

Новый рейд экспертов тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми показал, что в ходе ремонтных работ все нюансы были учтены. Общественники зафиксировали: спуски созданы, пешеходные переходы оборудованы всеми надлежащими дорожными знаками, как и вся отремонтированная дорога.

Активисты ОНФ в Коми в ходе нового рейда также зафиксировали другой положительный момент: бордюрные защитные ограждения на отремонтированной дороге на участке рядом с новой школой в Сосновой Поляне. Работы по монтажу ограждений пока не завершены, но находятся на завершающем этапе, отметили эксперты Народного фронта.

«Сейчас немало вкладывается средств в развитие дорожной инфраструктуры. Сыктывкар и регион в целом получают существенные финансовые ресурсы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно, чтобы эти средства расходовались рачительно – дороги ремонтировались качественно и с учетом требований по доступной среде. Очень важно, что сами жители включаются в контроль за этим, в том числе сигнализируют в ОНФ, как произошло и в этом случае в Сосновой Поляне. Органы власти положительно реагируют на такие сигналы, они заинтересованы в надлежащем качестве работ. Народный фронт в Коми наладил с властями коммуникации по данному вопросу, общественники будут развивать эту работу, в том числе продолжат мониторинг в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в республике», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.