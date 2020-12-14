В Коми утвердили территориальную схему обращения ТКО.

Через нее планируется решить проблему с мусором в регионе. В неё включено девять полигонов и свыше 900 площадок для раздельного накопления. В республике по официальным данным ежегодно образуется около 36 миллионов тонн отходов, из которых 306 тысяч тонн – твердые коммунальные. Максимум образует Сыктывкар – почти 67 тысяч тонн в год (на жилой сектор приходится две трети объема). При этом строить мусоперерабатывающее производство экономически эффективным считается при объемах не менее 150-200 тысяч тонн.